Reggiana, Dionigi esalta i suoi: "Aver pareggiato subito grande segnale"

La Reggiana coglie la seconda vittoria consecutiva superando - ancora in rimonta - il Bari per 3-1 cogliendo la seconda vittoria consecutiva. Nella sala stampa del "Città del tricolore" è intervenuto il tecnico Davide Dionigi esaltando la prestazione della sua squadra ma dando anche l'onore delle armi agli avversari:

"Ci sono molti giocatori dal nostro arrivo sono migliorati, ci tengo a sottolineare che siamo partiti con quattro under mentre loro non ne avevano nessuno. Puoi andare incontro a qualche errore, c’è una crescita di Marras e Bondo ma vorrei citare anche Bozzolan è questo su cui dobbiamo lavorare. E’ stata una partita difficile, siamo partiti molto bene anche se inizialmente siamo stati eccessivamente leziosi. Non riuscivamo ad infilare l’ultimo passaggio perché Caserta ha preparato bene la partita, infatti con il passar del tempo ci hanno preso fra le linee con quella palla sterzata e lo abbiamo subito. Ma questo fa parte delle partite di calcio in serie B. Il merito dei ragazzi perché andare sotto e avere la forza di rimontarla è sintomo di grande determinazione. Nel secondo tempo siamo partiti bene, l’espulsione ci ha agevolato ma siamo stati bravi a sfruttarla. Riuscivamo ad andare esternamente, vittoria meritata”. Sulle rimonte ha aggiunto: “Dopo il gol sembra che ci sblocchiamo, questo probabilmente è dovuto al fatto che siamo una squadra molto giovane. Non dobbiamo sempre prendere lo schiaffo, ma questo fa parte del processo di crescita. Di solito le mie squadre lottano fino alla fine, chi entra deve fare la differenza lo hanno fatto con il sangue agli occhi. Magnani? E’ un giocatore in grado di dare esperienza ai compagni. Girma? ha preso una brutta botta, è stata una brutta entrata sull’osso. Al momento non cammina vedremo nei prossimi giorni”.