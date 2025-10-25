Sampdoria-Frosinone 1-1, le pagelle: Zilli illude i ciociari. Coda acciuffa il pari

Risultato finale Sampdoria-Frosinone 1-1

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Ghidotti 6 - Si prende qualche rischio di troppo anche quando è fra i pali. Esce poco sui traversoni che arrivano dal fondo favorendo qualche azione pericolosa del Frosinone ma fra i pali è comunque reattivo. Nulla può nulla sul colpo di testa di Zilli.

Riccio 4,5 - Alterna interventi difensivi positivo a vuoti che lasciano voragini ai giocatori del Frosinone. Col passare dei minuti le imprecisioni aumentano come in occasione del vantaggio della formazione di Alvini. Dal 46’ Benedetti 6 - Il primo pallone è un regalo ai giocatori del Frosinone, ci mette dinamismo e questo basta per prendersi la sufficienza.

Ferrari 6,5 - Torna a giocare dal primo minuto con la fascia da capitano al braccio. E non approccia per niente male con buoni interventi in anticipo come il gol salvato sulla linea. Partecipa anche lui alla dormita difensiva che porta al gol di Zilli ma poi disputa una gara attenta. Dall’83’ Hadzikadunic s.v.

Venuti 4,5 - Parte braccetto nella difesa a tre. Sempre in ritardo nelle chiusure difensive, fallisce anche giocate facili per far ripartire la sua squadra. L’uscita di Depaoli lo porta sulla fascia di destra ma la musica non cambia. Anzi…Dal 61’ Ricci 6,5 - Più sicuro quando il pallone arriva dalle sue parti. Detta la manovra della Sampdoria che cambia passo.

Depaoli 5,5 - Si fa vedere molto sulla fascia destra andando spesso al cross verso il centro dell’area ma non è preciso a dovere. Lascia il campo per un problema fisico. Dal 29’ Ioannou - La velocità di Ghedjemis lo manda in tilt in più di un’occasione ma poi da un suo spunto nasce la rete del pareggio di Coda

Henderson 6 - Dovrebbe essere l’uomo di maggiore esperienza e invece commette troppi errori in fase di impostazione nel primo tempo. Nel secondo ci mette più forza e fa decisamente meglio rispetto a primi 45 minuti.

Abildgaard 6,5 - Non è un vertice basso di centrocampo e si vede. Ci mette i muscoli per recuperare i palloni ma poi quando imposta è sempre impreciso. Quando viene arretrato a difensore centrale ci mette centimetri e cattiveria.

Cherubini 5 - Non prova mai la giocata per creare la superiorità numerica. Il numero sulle spalle, il 10 blucerchiato, pesa e non poco e lui non si fa mai vedere. Nel secondo tempo qualche lampo in più come al tocco di mano che genera il primo rigore revocato poi dal VAR.

Giordano 6 - Schierato esterno alto, il difensore genovese e cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria non si fa mai vedere in fase d’appoggio. Dall’ingresso di Ioannou viene arretrato in difesa e nella ripresa rischia meno.

Barak 4,5 - La condizione fisica è quella che è e si vede tutta. Appare lento e macchinoso quando ha il pallone fra i piedi. L’apporto alla squadra e alla fase offensiva è praticamente nullo e i fischi al momento della sostituzione lo certificano. Dal 61’ Cuni 6 - Quanta volontà per il numero 7 blucerchiato ex di giornata. Ci mette tanto cuore anche se qualche scelta non è delle più giuste.

Coda 6,5 - Ci mette tanta volontà nel proteggere il pallone e nel difenderlo dai difensori gialloazzurri ma è poco sostenuto dalla squadra. Al primo vero pallone utile di Ioannou firma la rete dell’1-1 che porta in casa Samp un punto importante.

Angelo Gregucci 6 - La partenza è shock. Il primo tempo, e parte del secondo, è fra i più brutti visti a Marassi in stagione. Poi mette mano ai cambi e la musica cambia ottenendo comunque un buon punto di partenza.

FROSINONE

Palmisani 5,5 - Subito reattivo su Coda ad inizio gara, non può nulla sul gol del pareggio firmato dallo stesso attaccante. Nel finale appare incerto.

Oyono A. 6 - Ingaggia numerosi duelli e mette in mezzo alcuni palloni interessante. Tenta anche un’incursione in area, ma spreca l’assist per Koutsoupias. Prova nel complesso positiva. Dal 67’ Oyono J. 5,5 - Non riesce a incidere né a offrire il contributo richiesto.

Calvani 6 - Soffre inizialmente la spinta di Barak, poi prende le misure. Colpisce una traversa con un gran colpo di testa su punizione. Qualche rischio in area, ma regge nel finale.

Gelli J. 6 - Ordinato e attento nella sua zona di competenza. Prova a farsi vedere in avanti con una conclusione di testa imprecisa.

Bracaglia 6,5 - Prestazione di forza e carattere. Interventi sempre puliti e puntuali, chiusure perfette. Colpisce la traversa con un gran tiro da fuori. Incontenibile nel primo tempo, poi stringe i denti fino alla fine nonostante i crampi. Dall’88’ Cittadini SV.

Koutsoupias 6,5 - Duella con Riccio e si impone fisicamente. Recupera un’infinità di palloni nel primo tempo, cala leggermente nella ripresa, ma il suo contributo resta prezioso.

Calò 6,5 - Batte alla perfezione il corner per il gol di Zilli. Sempre nel vivo del gioco, centra anche una traversa.

Ghedjemis 5,5 - Alterna buone giocate a errori evitabili. Perde un pallone pericoloso, poi si riscatta offrendo alcuni palloni ai compagni. Prestazione altalenante. Dal 77’ Vergani SV.

Cichella 6 - Nel primo tempo sembra poco coinvolto, cresce con il passare dei minuti.

Kvernadze 6,5 - Vivace sin dall’inizio: crea pericoli, impegna Ghidotti e lotta su ogni pallone. Prezioso anche in fase di ripiego. Dall’88’ Corrado SV.

Zilli 6,5 - Sblocca la gara con un colpo di testa perfetto su calcio d’angolo. Si sacrifica in copertura e lavora bene per la squadra. Dal 67’ Raimondo 5,5 - Entra senza riuscire a cambiare l’inerzia del match.

Massimiliano Alvini 6 - Il suo Frosinone crea tanto e spreca altrettanto nel primo tempo. Nella ripresa subisce la reazione della Samp, ma la prestazione resta nel complesso convincente.