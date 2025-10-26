Frosinone, Alvini su Coda: "Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia"

“Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia”. Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini nel post gara della sfida contro la Sampdoria, terminata sull’1-1, ha parlato così, come riporta Il Secolo XIX, di quel Massimo Coda che continua a fare la differenza in Serie B e aumentare il suo bottino di cannoniere all time del campionato cadetto dove ha messo a segno 139 reti in 322 presenze.

“Quanto può giocare? Ancora tanto, il bello del calcio è questo, è vedere giocatori come Massimo Coda che mi ha fatto tanti gol in questi anni spero possa continuare a giocare e divertire. - prosegue Alvini elogiando il centravanti doriano augurandosi però che possa segnare meno contro le sue squadre - Poi se mene farà un po' meno in futuro, sono anche più contento”.

Infine il tecnico dei ciociari torna anche sul gol segnato contro la sua squadra: “Ma l’avete vista come è partita quella palla? Solo i grandi giocatori la calciano così”.