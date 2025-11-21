Esordio col botto per Palladino, Fiorentina-Juve e derby di Milano: menù ricco alla ripresa
Sarà una ripresa di campionato col botto, questa dodicesima giornata di Serie A. Il sabato offre già due piatti forti, con Fiorentina-Juventus: da una parte la squadra più deludente finora, dall'altra quella che cerca di ingranare con un nuovo allenatore. Si prosegue poi con Napoli-Atalanta, attesa per vedere la reazione dei partenopei dopo la settimana di stacco da Antonio Conte e il debutto di Raffaele Palladino sulla panchina orobica. Infine il derby della Madonnina, in programma domenica sera con un sacco di spunti da offrire.
Spazio poi al commento del sorteggio del playoff Mondiale, con l'Italia attesa dall'Irlanda del Nord nella semifinale da giocare in casa il prossimo 26 marzo. L'eventuale finale, poi, in trasferta, con l'avversario che uscirà dal match tra Galles e Bosnia Erzegovina. Ad analizzare il tutto, durante il TMW News, sono l'ex calciatore Mauro Bressan e l'ex allenatore Massimo Drago. Qua sotto il video: