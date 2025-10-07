Serie B, 7ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Settima giornata di Serie B che va in archivio fra conferme e novità. In vetta alla classifica continua il momento fantastico del Modena che batte la Virtus Entella tenendo così sempre a due lunghezze di distanza il Palermo che supera lo Spezia in terra ligure. Cade, invece, male il Frosinone sul campo di un Venezia in ascesa. A Cesena arriva il secondo ko consecutivo. Weekend positivo, infine, per Bari e Sampdoria che centrano la prima vittoria stagionale.
Questo e molto altro sui campi di Serie B per la 7ª giornata di campionato.
DI SEGUITO TUTTI I FOCUS DI TMW!
Il punto sulla B: Modena vola in solitaria, Venezia ferma il Frosinone, Samp respira
Serie B, la Top11 della 7ª giornata: bentornato Coda! Pierozzi e Azzi devastanti
Serie B, i migliori giocatori dopo la 7ª giornata: Ghedjemis guida. Schiavi insegue
Serie B, i migliori portieri dopo la 7ª giornata: Joronen si conquista la vetta
Serie B, i migliori difensori dopo la 7ª giornata: Bani allunga. Dietro solo rosanero
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 7ª giornata: Schiavi allunga in solitaria
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 7ª giornata: Ghedjemis vola. Gliozzi insegue
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 7ª giornata: Sottil guida, Inzaghi dietro
Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi del Modena si prende la vetta...di rigore
Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.