Milan, con Leao possibile errore di valutazione: serviva più tempo per recuperare la forma

Il rigore fallito da Pulisic e i due gol divorati da Rafa Leao in Juventus-Milan sono le tre occasioni sprecate che hanno fatto dormire male i tifosi rossoneri la scorsa domenica sera. Ma per situazioni di gioco e posizionamento davanti la porta, il grado di imputazione peggiore è andato all'attaccante portoghese, che quantomeno una delle due chances avrebbe potuto tramutarle in gol.

Niente, alla fine il Diavolo ha perso terreno in classifica ed è finito ai piedi di Napoli e Roma capoliste, ma secondo quanto riferito da TuttoSport Massimiliano Allegri non getta la spugna: il tecnico rossonero si è intestardito e vuole cambiare Leao da esterno a centravanti capace di buttare palla in rete con continuità e regolarità. Ma dalla panchina, prima che il numero 10 del Milan sostituisse Gimenez, al campo Max non è rimasto per nulla contento: "Rafa, non farmi incazzare, eh", la dichiarazione pre-sostituzione. E al secondo gol fallito da Leao, l'allenatore toscano si è lasciato andare ad urla e gesti evidenti di frustrazione e rabbia.

Secondo il quotidiano piemontese, tuttavia, c'è stato probabilmente un errore di valutazione a proposito di Rafa: dopo l'infortunio muscolare patito contro il Bari, il portoghese aveva bisogno di tempo per recuperare la forma, come spesso gli accade in queste situazioni. Invece lo staff del Milan ha ritenuto possibile un suo recupero di condizione più veloce. E così non è stato, perché il ko fisico ha azzerato il lavoro di preparazione svolto in estate. Ma sta anche all'ex Sporting dimostrare più cattiveria e determinazione, sebbene la forma fisica e mentale non sia al massimo. E lo score personale recita un solo gol, in Coppa Italia però.