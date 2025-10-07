Spezia, Melissano su D'Angelo: "Dobbiamo stargli vicino. Farà di tutto per rialzarci"

Nel pomeriggio di ieri Charlie Stillitano, presidente dello Spezia, ha voluto prendere la parola attraverso i canali ufficiali del club ligure per confermare la fiducia nei confronti di Luca D'Angelo.

Il tecnico, timoniere dell'ottima stagione scorsa conclusa solamente al termine della finale playoff persa contro la Cremonese, in questi giorni era finito nell'occhio del ciclone a causa del terribile avvio di stagione con tre soli punti ottenuti in sette giornate di campionato.

A fare da eco al manager americano, sempre attraverso i canali ufficiali della società ligure, ci ha pensato anche il ds Stefano Melissano:

“Come ha detto il Presidente Stillitano, in questo momento dobbiamo restare compatti e pensare solo a lavorare per invertire il cammino che abbiamo avuto fino a oggi. Dobbiamo esser vicini a mister D’ Angelo e alla squadra, un gruppo con valori tecnici e morali importanti, che farà di tutto per rialzarsi. Ne sono sicuro”.