Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
La Serie B sarà impegnato in campo da questa sera fino a domenica con il ventisettesimo turno di campionato. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Ore 19:00 - Monza – Virtus Entella
Monza (3-5-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Colpani, Hernani, Colombo, Pessina, Azzi; Cutrone, Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Ravanelli, Obiang, Keita, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Caso, Mota. Allenatore Paolo Bianco
Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Squizzato, Benedetti, Turicchia; Franzoni; Guiu, Tirelli. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Bariti, Boccadamo, Cuppone, Della Vecchia, Debenedetti, Del Lungo, Di Mario, Karic, Nichetti, Tiritiello. Allenatore Andrea Chiappella
Ore 21:00 - Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - SudTirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli