I successi di Pescara e Bari animano la corsa salvezza in B: 10 squadre coinvolte

© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19
Daniel Uccellieri

La corsa salvezza in Serie B si infiamma dopo il 27° turno e accorcia in modo sensibile la classifica nelle zone calde. Una giornata che ridisegna equilibri e restituisce speranze a chi sembrava spacciato solo poche settimane fa.

Il segnale più forte arriva dal Pescara, ancora ultimo ma ora a quota 21 punti dopo il prezioso successo contro il Palermo quarto in classifica. Una vittoria che pesa tantissimo, non solo per il valore dell’avversario ma anche per l’impatto morale: gli abruzzesi tornano a credere in una rimonta che fino a poco tempo fa appariva complicatissima.

Sorride anche il Bari, penultimo, che ritrova i tre punti nello scontro diretto contro la Sampdoria e sale a 25 punti, agganciando Entella e Spezia. Le due liguri, però, rallentano: l’Entella cade contro il Monza, mentre lo Spezia viene superato dalla Reggiana, che con questo successo sale a 29 punti e raggiunge proprio la Sampdoria.

In zona playout, al momento, c'è il Mantova, che dopo il pareggio con la Carrarese si ritrova a 27 punti e ad oggi sarebbe la prima squadra coinvolta negli spareggi salvezza. Ma il margine resta sottilissimo e basta un turno per cambiare tutto.

Non possono sentirsi tranquille nemmeno le squadre più avanti in classifica: l’Avellino, tredicesimo a 30 punti, ha un vantaggio minimo, mentre Carrarese ed Empoli, rispettivamente dodicesima e undicesima a quota 31, sono ancora pienamente dentro la bagarre.

