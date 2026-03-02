Esclusiva TMW Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"

Il Torino torna a vincere: la prima di Roberto D'Aversa sulla panchina granata ha portato un 2-0 alla Lazio. Aria fresca per un ambiente che stava iniziando a temere un tracollo, in una stagione fin qui complicata. Anche il nuovo ciclo è partito con Nikola Vlasic al centro della squadra: il croato ha sfoderato una grande prestazione ieri. 7 gol e 5 assist per lui fino a qui, fra campionato e Coppa Italia.

Il suo agente, Tonci Martic, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci di lui e anche dell'attenzione che sta ricevendo da parte di altri club, visto che il rinnovo non è ancora arrivato.

Nikola sta vivendo una grande stagione.

"E io ne sono contento. Sì, Vlasic sta disputando una bella stagione a livello personale. E sono contento anche e soprattutto del fatto che il Toro abbia finalmente vinto una partita, quella contro la Lazio, che è stata importante per questa annata".

D'Aversa ha parlato di lui come di un leader. È importante per lui avere questa fiducia da parte del nuovo tecnico?

"Certo, per Nikola è importante sentire la fiducia del nuovo allenatore. Lui è un leader, un professionista vero al 100%. Un esempio anche per gli altri giocatori all'interno dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo. Per come si allena, come vive calcio".

Chi gli ha trasmesso questo modo di vivere il calcio?

"Lui viene di una famiglia di grandi sportivi. Suo papà era campione nella ex Jugoslavia nel decathlon, sua sorella è stata la migliore atleta del mondo nel 2010 (nel salto in alto, n.d.r.) e ha vinto tantissimo. Poi anche sua mamma e suo fratello sono degli sportivi. Nella sua famiglia si vive al 100% per lo sport: allenamenti, cibo, riposo. Ecco perché dico che avere uno come lui nello spogliatoio come esempio per i giovani giocatori è molto importante per il Torino".

Cosa ci può dire del rinnovo del contratto? Si parla dell'interesse della Roma.

"Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica".