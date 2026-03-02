Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"

Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 12:15Serie A
Daniele Najjar

Il Torino torna a vincere: la prima di Roberto D'Aversa sulla panchina granata ha portato un 2-0 alla Lazio. Aria fresca per un ambiente che stava iniziando a temere un tracollo, in una stagione fin qui complicata. Anche il nuovo ciclo è partito con Nikola Vlasic al centro della squadra: il croato ha sfoderato una grande prestazione ieri. 7 gol e 5 assist per lui fino a qui, fra campionato e Coppa Italia.

Il suo agente, Tonci Martic, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci di lui e anche dell'attenzione che sta ricevendo da parte di altri club, visto che il rinnovo non è ancora arrivato.

Nikola sta vivendo una grande stagione.
"E io ne sono contento. Sì, Vlasic sta disputando una bella stagione a livello personale. E sono contento anche e soprattutto del fatto che il Toro abbia finalmente vinto una partita, quella contro la Lazio, che è stata importante per questa annata".

D'Aversa ha parlato di lui come di un leader. È importante per lui avere questa fiducia da parte del nuovo tecnico?
"Certo, per Nikola è importante sentire la fiducia del nuovo allenatore. Lui è un leader, un professionista vero al 100%. Un esempio anche per gli altri giocatori all'interno dello spogliatoio, dentro e fuori dal campo. Per come si allena, come vive calcio".

Chi gli ha trasmesso questo modo di vivere il calcio?
"Lui viene di una famiglia di grandi sportivi. Suo papà era campione nella ex Jugoslavia nel decathlon, sua sorella è stata la migliore atleta del mondo nel 2010 (nel salto in alto, n.d.r.) e ha vinto tantissimo. Poi anche sua mamma e suo fratello sono degli sportivi. Nella sua famiglia si vive al 100% per lo sport: allenamenti, cibo, riposo. Ecco perché dico che avere uno come lui nello spogliatoio come esempio per i giovani giocatori è molto importante per il Torino".

Cosa ci può dire del rinnovo del contratto? Si parla dell'interesse della Roma.
"Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Torino, Vlasic: "Due gol contro una squadra forte come la Lazio" Torino, Vlasic: "Due gol contro una squadra forte come la Lazio"
Torino, Simeone: "Esultanza Sal Da Vinci? L'avevo detto a mia moglie". E Vlasic:... Torino, Simeone: "Esultanza Sal Da Vinci? L'avevo detto a mia moglie". E Vlasic: "Noi contenti"
Torino, contatti per il rinnovo di Vlasic, ma ancora niente firma. E la Roma ci pensa... Torino, contatti per il rinnovo di Vlasic, ma ancora niente firma. E la Roma ci pensa
Altre notizie Serie A
Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Era un buon centrocampista, in difesa... TMWGatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Era un buon centrocampista, in difesa perché alto"
Pisa, i convocati per la gara odierna col Bologna: assenti Lorran, Denoon, Scuffet... Pisa, i convocati per la gara odierna col Bologna: assenti Lorran, Denoon, Scuffet e Vural
Juventus, ecco i gol dal mercato: Zhegrova crea, Boga da il via alla rimonta Juventus, ecco i gol dal mercato: Zhegrova crea, Boga da il via alla rimonta
Il sogno nel cassetto di Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi"... Il sogno nel cassetto di Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi"
Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto... Esclusiva TMWVlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"
De Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David” TMW RadioDe Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David”
Roma, Gasperini si gode Malen: solo Batistuta meglio di lui al primo anno in giallorosso... Roma, Gasperini si gode Malen: solo Batistuta meglio di lui al primo anno in giallorosso
Como, niente conferenza stampa pre Inter per Fabregas: troppi impegni ravvicinati... Como, niente conferenza stampa pre Inter per Fabregas: troppi impegni ravvicinati
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
3 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
5 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è già una notizia
Immagine top news n.1 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Immagine top news n.2 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Immagine top news n.4 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
Immagine top news n.5 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti: "Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di stagione"
Immagine top news n.7 Gatti beffa la Roma, la Juventus resta in scia Champions. La classifica aggiornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David”
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Era un buon centrocampista, in difesa perché alto"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, i convocati per la gara odierna col Bologna: assenti Lorran, Denoon, Scuffet e Vural
Immagine news Serie A n.3 Juventus, ecco i gol dal mercato: Zhegrova crea, Boga da il via alla rimonta
Immagine news Serie A n.4 Il sogno nel cassetto di Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi"
Immagine news Serie A n.5 Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"
Immagine news Serie A n.6 De Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 27ª giornata: Alvini in vetta. Poi Stroppa
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo
Immagine news Serie B n.4 Ghedjemis come Berardi? L’esterno del Frosinone sulle orme del leader del Sassuolo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 27ª giornata: Venezia domina
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 27ª giornata: Tiritiello poi è bagarre a 4
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Immagine news Serie C n.2 Allegretti: “Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro”
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, contro alla rovescia per la Serie B. Ecco la data possibile per la festa promozione
Immagine news Serie C n.4 Benevento-Catania, giovedì lo scontro diretto: ultima occasione per riaprire la corsa alla B
Immagine news Serie C n.5 Addio primo e secondo posto, ma la Salernitana ha tifo da applausi: in 12mila all'Arechi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…