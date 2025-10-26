Pescara, Letizia: "Ci abbassiamo troppo dopo il vantaggio, peccato per i due punti persi"

Nel post gara di Pescara-Virtus Entella terminata 1-1, Gaetano Letizia ha espresso al tempo stesso soddisfazione per la prova collettiva e rammarico per il pareggio subito nel finale: “Faccio i complimenti alla squadra: abbiamo disputato una grande partita. Un pizzico di sfortuna ci è costato i tre punti e credo che avremmo meritato la vittoria, ma il calcio è anche questo”.

Il difensore ha poi puntato il dito sulla gestione del finale di gara:

“Quello che non capisco è perché ci abbassiamo sempre dopo essere passati in vantaggio. È un grande peccato, soprattutto perché durante la settimana abbiamo lavorato bene. Dobbiamo restare più concentrati: punti così non vanno persi”.

Ora testa già alla prossima: “Pensiamo a preparare bene la partita con l’Avellino”.

In chiusura, un pensiero per Pellacani, fermato da un grave infortunio:

“Da quello che si sente, sembra che per lui la stagione sia finita. Spero davvero possa tornare il prima possibile”.