Milan, Allegri: "Pulisic torna col Parma. Jashari sarà in gruppo da mercoledì"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche delle condizioni di alcuni singoli della sua rosa: "Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta avrebbe visto partite complicate e difficili. Venerdì ci siamo complicati la vita, potevamo far meglio. Domani recupereremo Loftus-Cheek, forse prima di Parma recupereremo Pulisic. Spero Estupinan di averlo per la Roma. Piano piano recupereremo i giocatori".

Come sta Nkunku?

"Nkunku sta crescendo di condizione, è tornato dalla Nazionale ed è stato un po' di giorni fermo per un problema al dito. E' un giocatore che ha una tecnica straordinaria, domani devo decidere se farlo partire dal primo o no".

Pulisic è recuperabile per il Parma? E Jashari come sta?

"Pulisic con la Roma non ci sarà assolutamente, col Parma spero di averlo per la panchina. Per Jashari, credo che da mercoledì si possa riaggregare alla squadra. Avrà bisogno di tempo, durante la sosta cercheremo di organizzare un'amichevole. E' tre mesi e mezzo che non gioca a calcio, va riadattato e servirà tempo ma lui ha voglia di rientrare".

Il momento di Gimenez?

"Domani può cambiare tutto… Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. Poi le valutazioni esterne lasciano il tempo che trovano: con la Fiorentina entra, fa bene e allora deve giocare sempre… Col Pisa non fa bene e non deve giocare più. O è bravo o non è bravo. Per me Santiago è bravo, i gol li ha sempre fatti e li farà anche per il Milan".