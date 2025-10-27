TMW Il chinesiologo di Modric: "In campo non durava oltre il 65', voleva arrivare fino a 36 anni"

Nella chiacchierata con TMW, Vlatko Vucetic ha raccontato i segreti della seconda giovinezza di Luka Modric. Oggi a capo dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, Il Professore croato ha parlato così dei 40 anni del centrocampista attualmente in forza al Milan.

Una storia che inizia più di dieci anni fa. "Luka - racconta Vucetic sul campione del Milan - era venuto al nostro centro diagnostico. Gli avevo suggerito alcune cose, quella è stata la scintilla che poi l’ha convinto a lavorare insieme. Dopo qualche anno mi ha chiamato di nuovo, con tre obiettivi precisi: migliorare la condizione fisica, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la sua carriera. All’epoca era al Real Madrid e aveva un problema: giocava ad alta intensità per circa 65 minuti, non di più. Oggi, a 40 anni, corre ancora per 90 più recupero. Un motivo ci sarà…".

Vucetic parla con la calma di chi conosce a fondo il corpo umano, ma ogni frase sembra la sintesi di anni di ricerca. "In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco. Quando iniziò questi specifici allenamenti, mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40, fate voi. Il segreto? Semplice: ogni giorno svolge i miei esercizi".

