Inter, Zielinski: "Doblete? Sarebbe fantastico, faremo di tutto. Nico Paz fuoriclasse"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 13:20Serie A
Ivan Cardia

“Faremo di tutto per il doblete". Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con il Como, Piotr Zielinski rilancia le ambizioni dell’Inter. Si riparte però dal rigore che Calhanoglu voleva far tirare a lui e l’ex Napoli ha invece lasciato battere al turco: “Hakan ha un piede educatissimo, penso che calci benissimo i rigori ed era giusto, essendo tornato, che segnasse un gol. È un gesto anche per la squadra”.

Quanto pensate ancora all’eliminazione dalla Champions League?
“I nostri tifosi sono stati fantastici, ci hanno sempre sostenuto e dato una grande mano anche con il Genoa. Poi la delusione c’era, ma si giocava subito un’altra partita e abbiamo dato una risposta giusta”.

Como squadra forte, che pensi di Nico Paz? 
“Che è un fuoriclasse. Sta dimostrando la sua qualità, ha numeri impressionati e bisognerà fare tanta attenzione a lui. Ma non solo a lui: il Como gioca un calcio fantastico, hanno tantissimi giocatori di qualità e un grandissimo allenatore”.

In campionato l’avete battuta ampiamente, cosa vi colpisce di questa squadra? 
“L’organizzazione, come si muovono e giocano bene. Con palleggio e qualità mettono in difficoltà tutti, sarà una partita difficile”.

Poi c’è il derby, che sembra diventato una maledizione. Quanto ci tenete a chiudere i conti già nel weekend? 
“Prima pensiamo al Como, poi penseremo al derby. Le ultime partite non sono andate come speravamo, ma penso che nell’ultima di campionato meritassimo di più”.

Quanto vi piacerebbe vincere il doblete?
“Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti, abbiamo tutto nelle nostre mani”.

Un fioretto per un tuo gol decisivo con il Milan?
“Non lo so, penso che non sia importante chi fa gol, ma vincere questa partita. Sarebbe un regalo per tutti, dai tifosi a noi stessi, in una stagione che in Serie A stiamo facendo alla grande”.

