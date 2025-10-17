SudTirol, Castori: "La sosta ci ha fatto recuperare qualcosa, ma è emergenza difensiva"

Giornata di conferenza stampa in casa SudTirol, con mister Fabrizio Castori che ha fatto il punto della situazione quando la sfida contro il Mantova è ormai prossima: l'appuntamento è fissato a domani, alle ore 15:00, al 'Danilo Martelli-Pata Stadium".

Queste, le parole del trainer: "La squadra ha lavorato molto bene, con grande intensità durante la sosta, perché abbiamo approfittato dello stop per rifinire la preparazione atletica e recuperare qualcuno a livello fisico, anche se non tutti sono a posto. A ogni modo, il lavoro svolto ha migliorato la resistenza e la capacità di sostenere il nostro ritmo di gara. A ogni modo, a ora abbiamo di sicuro fuori Pietrangeli, Veseli ed El Kaouakibi, oltre allo squalificato Kofler. Recuperiamo però Masiello e Mancini, ma è chiaro che siamo in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo: dovremmo essere bravi a trovare noi le risorse, le difficoltà vanno affrontate con soluzioni. Adamonis? Vediamo domani, sarà monitorato fino all’ultimo allenamento. Tait? Recuperato anche lui".

La nota conclusiva va poi al match: "Ogni partita va affrontata con la stessa attenzione. Il campionato è equilibrato e il risultato di ciascuna gara può cambiare per un episodio o qualcosa di simili. La squadra concentra l’energia sul lavoro collettivo, sulla coesione e sulla capacità di reagire alle difficoltà, assicurando un rendimento costante durante tutti i novanta minuti".