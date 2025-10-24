Sudtirol, Castori: "Cesena molto forte in trasferta. Ma noi abbiamo rosa quasi al completo"

Giornata di conferenza stampa in casa SudTirol, con mister Fabrizio Castori che ha fatto il punto della situazione in vista del Cesena, avversario della 9ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento è fissato a domani, sabato 25 ottobre, alle ore 15:00.

E queste, son le parole del tecnico: "Abbiamo recuperato qualcuno dei giocatori ancora ai box, parlo di Veseli ed El Kaouakibi, oltre a Masiello e Mancini che hanno beneficiato di una settimana in più per migliorare la condizione fisica: quindi, a parte Pietrangeli, ci stiamo riportando con l’organico è quasi completo. È importante sottolineare che il ritorno dei giocatori sarà graduale: chi è stato fermo a lungo avrà bisogno di tempo per raggiungere i 90 minuti nelle gambe, soprattutto in una settimana con tre partite ravvicinate. L'importante però è che siano guariti. Ma non chiedetemi la formazione, perché, come sapete, non è mia abitudine svelarla e non farò eccezione in questo frangente".

Andando quindi all'avversario: "Affrontiamo una squadra che fuori casa ha vinto quattro partite, è pericolosa in contropiede, con qualità, palleggio e velocità di esecuzione oltre che tecnica. Che il Cesena sia una squadra temibile anche in trasferta lo dicono i numeri, non io, dovremmo fare attenzione e giocare con equilibrio, utilizzando molta accortezza per quelli che sono i loro punti di forza".