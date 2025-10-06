SudTirol, infortunio alla mano per il portiere Adamonis. Salterà gli impegni con la Lituania

Tegola per il SudTirol e la Lituania, impegnata contro Finlandia (nove ottobre) e Polonia (dodici ottobre) in due gare valide per la qualificazione al Mondiale. Il portiere Adamonis si è infatti procurato un infortunio alla mano, che sarà valutato nuovamente nei prossimi giorni, e dovrà dunque saltare la convocazione con la sua nazionale restando così a Bolzano a recuperare dal problema. Lo comunica il club altoatesino con una nota sui propri canali ufficiali:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

In occasione della gara interna contro l’Empoli, Marius Adamonis ha riportato una lussazione del quinto dito della mano sinistra. Pertanto, il portiere biancorosso non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale lituana per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026. Le sue condizioni saranno oggetto di una nuova valutazione nei prossimi giorni".