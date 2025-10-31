Sudtirol, Kofler: "Felice sia rimasto Castori. Dobbiamo fare punti ogni settimana"

Raphael Kofler, difensore del Sudtirol, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio sull'esperienza nella squadra di Fabrizio Castori e sulla vita in Alto Adige:

"Vivo a Parcines (meno di 4mila abitanti, ndr) e ‘sto da Dio’. Non parliamo di città come Roma o Milano. Siamo in pochi, qui regna la tranquillità e mi trovo benissimo. Gioco a calcio, faccio ciò che amo… praticamente a casa. Cosa posso chiedere di più?"

Sulla stagione in Serie B, poi, afferma: "Stiamo facendo un buon campionato, la Serie B è difficile. Ogni settimana devi raccogliere punti se vuoi salvarti. Castori? Sono contento sia rimasto con noi. Posso imparare tanto da lui. Il mister ha molta esperienza e altrettante idee. L’anno scorso ci ha dato la giusta scossa e ci ha permesso di conquistare la salvezza"