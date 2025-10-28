Cesena-Carrarese, i convocati di Mignani: nessuna novità rispetto al SudTirol
A poche ore dalla sfida di questa sera contro la Carrarese il tecnico del Cesena Michele Mignani ha diramato le convocazioni per la sfida. Rispetto alla gara contro il SudTirol della scorsa giornata non ci sono novità. Questo l’elenco completo:
Portieri: Ferretti, Fontana, Klinsmann
Difensori: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Mangraviti, Piacentini, Zaro
Centrocampisti: Adamo, Arrigoni, Bastoni, Bertaccini, Berti, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
Attaccanti: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
