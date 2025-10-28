Reggiana-Modena, formazioni ufficiali: Dionigi in emergenza, Sottil sceglie Di Mariano dal 1'
Queste le formazioni ufficiali di Reggiana-Modena, gara valida per la decima giornata di Serie B:
REGGIANA: Motta, Papetti, Magnani, Libutti, Marras, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan, Tavsan, Portanova, Gondo. Allenatore: Dionigi.
A disposizione: Saro, Enza, Bonetti, Tripaldelli, Stulac, Vallarelli, Basili, Rover, Mendicino, Maisterra, Novakovich, Lambourde.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Magnino, Sersanti, Zampano, Di Mariano, Mendes. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Ponsi, Nador, Dellavalle, Zanimacchia, Gerli, Pyyhtia, Massolin, Gliozzi, Caso, Defrel.
