Cosenza, un centrocampista in prova per Buscè: è sbarcato in città Lamine Fofana

Il centrocampo del Cosenza potrebbe arricchirsi di un nuovo nome nei prossimi giorni. Come riferisce Cosenzachannel.it infatti è sbarcato in città il mediano Lamine Fofana, classe ‘98 attualmente svincolato dopo aver vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo nella passata stagione mettendo insieme 11 presenze.

L’ivoriano, cresciuto nelle giovanili del Carpi ha sempre giocato in Italia indossando anche le maglie della stessa formazione emiliana (60 gare con un gol) oltre che di, fra le altre, ACR Messina (74 presenze e cinque reti), Fermana (32 presenze) e Triestina (23 gare e un gol). In totale per lui sono oltre 180 le gare disputate in terza serie.

Il centrocampista centrale è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Domenico Roma e nella serata dovrebbe sostenere le visite mediche per poi mettersi a disposizione di Antonino Buscè per un periodo di prova al termine del quale verrà deciso se tesserarlo per il prosieguo della stagione o meno.