Sembra incredibile, ma Koopmeiners in A ha già fatto meglio dell’anno scorso

Un gol e un assist nelle prime cinque giornate hanno già migliorato il bilancio offensivo del precedente campionato di Teun Koopmeiners, chiuso senza reti né passaggi vincenti in trentatré presenze (ma due gol e un assist in Champions League). È il dato clamoroso, limitatamente alla Serie A, che riguarda il centrocampista olandese, acquistato dall’Atalanta nel 2024, nonché un segnale di (modesto) ottimismo dopo due stagioni molto complicate alla Juventus. Il suo impiego rimane però limitato: 131 minuti e una sola gara da titolare.

Decisivo dalla panchina, ma...

Koopmeiners ha segnato la rete 2-0 con il Parma poco dopo essere entrato al posto dell’infortunato Cambiaso. Nella giornata successiva ha fornito a Gatti il pallone del pareggio nel recupero con il Milan. Due lampi di luce in un mare di dubbi, che hanno illuso i bianconeri di poter davvero rivitalizzare un giocatore in predicato di trasferimento per tutta l'estate. La Juventus avrebbe valutato una proposta adeguata, ma la cessione non si è realizzata e Luciano Spalletti ha continuato a coinvolgerlo. Le assenze a centrocampo gli hanno poi offerto una possibilità dall’inizio con il Sassuolo; con l’Atalanta è tornato a subentrare. In generale, però, il suo rendimento resta lontano da quello che sognano a Torino.

Come ha iniziato Koopmeiners con la Juventus in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 131

Gol: 1

Assist: 1