Parma, Cremaschi approva Gilardino: "Abbiamo imparato quasi tutto di quello che vuole"

Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, al termine dell'amichevole finita 1-1 contro la Virtus Entella: "Sono contento per la partita di oggi. Un allenatore nuovo, abbiamo appena fatto una settimana insieme, abbiamo imparato quasi tutto delle cose principali che vuole il mister. Ovviamente in partita ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre che dobbiamo migliorare. Per fortuna abbiamo tempo. Adesso riposeremo due giorni e poi la prossima settimana avremo tutte le energie a disposizione".

Cosa avete fatto bene e cosa no?

"Questa è una domanda per il mister. Io sono qui per aiutare e imparare. Abbiamo controllato la partita in certi momenti, in altri siamo stati più stanchi e abbiamo fatto fatica. Poi abbiamo alzato il ritmo e siamo migliorati in tutte e due le fasi".

Il mister le chiede spesso di inserirsi.

"Ovviamente. Quello è qualcosa su cui spinge molto, ci dice di inserirci e avere profondità, perché ti dà l'opportunità di andare verso la porta e crea spazio nel mezzo del campo. Dobbiamo farlo e credo che ci porterà aspetti positivi per la squadra".

Come si è trovato in coppia con Fabbian?

"Bene. Siamo due giocatori con molta energia e volontà di migliorare. Non abbiamo giocato tanto insieme, in allenamento ci stiamo conoscendo, ma dobbiamo continuare così, oggi abbiamo fatto alcune cose bene e la prossima partita speriamo di giocare insieme e farlo meglio".

Ha parlato con Gilardino di quale può essere il suo ruolo in campo?

"Ho parlato col mister e lui sa che mi piace giocare mezzala, che sono una mezzala. Lui mi ha detto che posso anche fare l'esterno. Io sono qui per aiutare la squadra. Ovviamente preferisco giocare in mezzo, dove mi sento più a mio agio, ma se devo fare il quinto in certi momenti della stagione lo faccio senza problemi"