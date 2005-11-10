Undici gol un anno fa, dopo cinque gare il "Cholito" Simeone è ancora a secco

Giovanni Simeone è rimasto al Torino con la speranza di bissare quanto fatto nello scorso campionato. Dopo gli anni di Napoli, tra scudetto e alternativa, il centravanti argentino aveva ritrovato un impiego da titolare fisso in granata, con 11 reti. Il nuovo avvio, però, non ha confermato la seconda parte: cinque partite, 343 minuti e nessun gol.

Abate cerca l’assetto, Simeone deve ritrovare precisione

Il problema riguarda soprattutto l’incidenza offensiva, perché le occasioni per giocare e fare bene non gli sono mancate. Una scelta diversa è arrivata a Firenze, quando Ignazio Abate ha preferito iniziare con Vlasic alle spalle di un’unica punta e Simeone è rimasto inizialmente in panchina. Un messaggio che può essere anche una sorta di scossa nei confronti di un attaccante abituato alla titolarità. Sull'attacco pesano anche le condizioni di Zapata. Intanto, il Cholito ha segnato in Coppa Italia, ma in Serie A resta a zero anche negli assist, dopo una stagione in doppia cifra.

Come ha iniziato Simeone con il Torino in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 343

Gol: 0

Assist: 0