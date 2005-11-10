Colombo serve i compagni, ma non segna: l'attacco del Genoa è il peggiore della A

Il Genoa si è tenuto stretto Lorenzo Colombo, riscattandolo dal Milan per 10 milioni di euro, dopo i 7 gol dello scorso campionato. Per il centravanti classe 2002, la permanenza significava concludere la trafila di prestiti, traslochi, inserimenti. Le prime cinque giornate, però, non hanno ancora portato reti: il suo contributo offensivo si è espresso soprattutto attraverso due assist.

Il dato del Genoa è preoccupante

La fiducia di Daniele De Rossi, che gli ha dato fiducia schierandolo sempre titolare nelle prime quattro gare, non è mancata. Il Genoa, però, ha faticato a trovare risultati e Colombo, pur partecipando al lavoro offensivo, non è riuscito a sbloccarsi. Nell'ultima prima della sosta, al Tardini con il Parma, è in compenso arrivato il secondo assist stagionale, per il gol di Osmajic. Il bilancio personale di Colombo, del resto, è lo specchio di quello del Genoa: appena tre gol in questo avvio di campionato per i liguri, che condividono con il Bologna non solo i colori sociali ma anche il dato relativo al peggior attacco dopo cinque giornate.

Come ha iniziato Colombo con il Genoa in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 321

Gol: 0

Assist: 2