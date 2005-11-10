Liberali: "Orgoglioso dell’esordio con l’Under 21 e di questa vittoria voluta fino alla fine"

"Orgoglioso dell’esordio con l’Under 21 e di questa vittoria voluta fino alla fine! Siamo un grande gruppo, avanti così!". Mattia Liberali, centrocampista del Como e dell'Italia Under 21, ha festeggiato così il suo debutto con gli azzurrini attraverso i suoi profili social.

Il minutaggio stagionale di Liberali tra Nazionale e club

Alla sua prima presenza con la Nazionale allenata dal ct Silvio Baldini, il classe 2007 ha sostituito Lipani al 45' della sfida con l'Armenia, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo e vinta 1-0 proprio dall'Italia grazie al gol di Cisse al 95'. Tra le fila del Como, il nuovo acquisto Liberali finora ha giocato invece appena 25 minuti distribuiti in due presenze.