Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"

Un'annata straordinaria quella che finora sta vivendo l'Arezzo, capolista del Girone B di Serie C e in piena corsa per la promozione in Serie B: a tallonarla Ravenna e Ascoli, che sembrano ormai aver chiuso a questo trittico di squadre il discorso legato al salto di categoria. Un vero e proprio magic moment quello degli amaranto, che si stanno preparando per la sfida della 13ª giornata, che li vedrà impegnati sul campo del Perugia domenica, nel match che prenderà il via alle ore 14:30.

Ma se dall'esterno c'è sorpresa per il percorso dei toscani, all'interno tutto sembrava scritto, come hanno lasciato intendere le parole del Direttore Sportivo Aniello Cutolo al Corriere dell'Umbria: "A tre giorni di distanza ci siamo qualificati per gli ottavi di Coppa Italia e abbiamo battuto il Campobasso, il percorso che stiamo facendo mi riempie di orgoglio ma ce lo aspettavamo: le scelte fatte in estate rispecchiano le premesse per farci trovare pronti in ogni competizione, puntando al massimo".

Per dovere di cronaca, visto che ne avevamo parlato, la giornata al completo del citato raggruppamento:

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30 - Ascoli Gubbio

Ore 20.30 - Campobasso-Sambenedettese

Sabato 8 novembre

Ore 14.30 - Bra-Pineto

Ore 17.30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17.30 - Pianese-Rimini

Ore 17.30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12.30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14.30 - Perugia-Arezzo

Ore 17.30 - Carpi-Livorno

Ore 20.30 - Ternana-Vis Pesaro