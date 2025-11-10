Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Arezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove merita"

Arezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove merita"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:19Serie C
Daniel Uccellieri
fonte Da Arezzo Dimitri Conti e Niccolò Ceccarini

Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio.

Stasera c’è un forte senso di vicinanza tra la comunità aretina e il mondo del calcio, che si sta riaccendendo dopo anni in cui l’Arezzo non era in categoria professionistica.
"Fa piacere ritrovarsi con vecchi amici e addetti ai lavori, che normalmente si incontrano solo in sessioni di mercato o negli stadi in inverno. È un percorso di crescita per la società, e allo stesso tempo ambienti, strutture e imprenditori in Toscana trovano nuove prospettive. Da sei anni a questa parte abbiamo una proprietà lungimirante che affronta diversi temi, come dimostra il nuovo progetto per lo stadio: segno di programmazione e prospettiva".

Qual è l’obiettivo della società sul campo?
"Non ci siamo mai nascosti. Già dall’estate scorsa abbiamo affrontato un’amichevole col Napoli, vincendo contro i campioni d’Italia in carica. L’obiettivo è crescere costantemente e essere competitivi, portando il club dove merita. Ci sono tutti i presupposti per arrivare fino in fondo a questa stagione con un risultato importante. Noi siamo convinti che ci siano ancora grossi margini per ottenere il massimo e raggiungere un obiettivo significativo".

Temete qualche squadra in particolare nel girone o vi concentrate solo sul vostro percorso?
"Non ce n’è una in particolare. Questo è un campionato difficilissimo e duro. Ci sono partite scontate e altre che vanno soffrire fino in fondo. Oggi la classifica ci dice che stiamo facendo un percorso netto insieme a Ravenna e Ascoli, perché un po’ la classifica si è distaccata dal quarto posto in giù. Tuttavia squadre come Ternana e Carpi hanno un grande potenziale per rientrare in corsa. È un campionato talmente equilibrato che non bisogna mollare di un centimetro".

Cosa pensi delle formazioni under-23 delle squadre di Serie A inserite nei gironi di Serie C?
"Nell’immediato non arricchisce il campionato sotto il profilo appassionale, perché è un percorso di formazione per i ragazzi, anche se sono talenti di club importanti come Juventus, Atalanta, Inter e Milan. Dal punto di vista tecnico può essere giusto, ma dal punto di vista delle piazze e dei tifosi può creare difficoltà, togliendo spazio a società come Taranto che hanno meno strutture. Sarei più propenso a creare un campionato Under-23 dedicato ai club di prima fascia che hanno la possibilità di far crescere i propri talenti".

Sessanta squadre professionistiche in Serie C: è un numero sostenibile?
"Sono tante, e questo porta a problemi strutturali e organizzativi. Anche oggi ci troviamo davanti a situazioni complesse che mettono a rischio la regolarità del campionato. Bisogna riformare e rimodulare il sistema per evitare campionati falsati, ma si sta lavorando in quella direzione".

Il talento in Italia sembra in crisi. Cosa ne pensi?
"Nella nostra categoria, grazie all’avvento del presidente Marani e al supporto di Gianfranco Zola, si sta incentivando il percorso sui giovani. Questo permette di tirare fuori talenti non solo locali, ma da tutto il Paese. Certo, qualcosa si è perso perché non abbiamo le strutture di altri Paesi, ma la proprietà sta investendo in infrastrutture per far crescere i talenti. Alcuni progressi si stanno facendo, ma c’è ancora molto lavoro da fare".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"... Arezzo nel momento di grazia. Ma Cutolo non si meraviglia: "Percorso che ci aspettavamo"
Arezzo, ridotta l'inibizione al ds Cutolo. La nota della Corte Sportiva d'Appello... Arezzo, ridotta l'inibizione al ds Cutolo. La nota della Corte Sportiva d'Appello
Arezzo, Cutolo: "Con Lazzarini torneremo a parlare a breve per la risoluzione del... Arezzo, Cutolo: "Con Lazzarini torneremo a parlare a breve per la risoluzione del contratto"
Altre notizie Serie C
Arezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove... Esclusiva TMWArezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove merita"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
Ravenna, Marchionni: "Non ci aspettavamo di essere primi dopo 13 giornate" Ravenna, Marchionni: "Non ci aspettavamo di essere primi dopo 13 giornate"
Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti” TMW RadioLamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"... TMW RadioBisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia... Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"... TMW RadioSignorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"
Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby... Vicenza, senti Andreoletti del Padova: "Spero vincano il campionato. Voglio il derby in B"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
4 Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
5 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis irrompe sui social: "Le dimissioni di Conte sono una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco"
Immagine top news n.1 Atalanta, incontro con Palladino. Intesa trovata, manca solo il comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta: il comunicato. Ora tocca a Palladino
Immagine top news n.3 Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo
Immagine top news n.4 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie. Tether? Rapporto Agnelli-Juve inossidabile"
Immagine top news n.5 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Sfogo a caldo. Arbitro non ha influenzato la gara"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino alle battute conclusive. Possibile annuncio già in giornata
Immagine top news n.7 Lo sfogo di Conte scuote il Napoli. Lo scorso anno dopo Verona ci fu subito la svolta Scudetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.3 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 La Roma di Gasperini è da titolo? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie A n.3 Napoli, cosa succede con Antonio Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Under 21, Baldini: “Fiducioso per la sfida contro la Polonia. Marianucci assente per scelta tecnica”
Immagine news Serie A n.2 Sosa sul Napoli: "Ho cercato sul dizionario 'prestazione'. Prossima parola: 'ruffianeria'"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Dimarco consolida il primo posto
Immagine news Serie A n.4 Rambaudi: "I limiti tecnici dopo 5-6 partite vengono fuori. Troppi errori da parte della Lazio"
Immagine news Serie A n.5 Corrado si gode il suo Pisa: "Pensavo servisse più tempo ai giocatori. Gilardino ci ha stupito"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Leali è la new entry
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Thiam: "L'obiettivo è tornare subito in Serie A, non bisogna sottovalutare nessuno"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, testa a testa fra Gorgone e Modesto per la panchina: domani la decisione
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Shpendi: "Sta andando tutto bene, dobbiamo continuare così. Fiorentina? Solo voci"
Immagine news Serie B n.4 Lucioni: “In Serie B non esistono corazzate, Palermo e Venezia restano le più attrezzate”
Immagine news Serie B n.5 Dalle parole ai fatti: con Foti, due settimane di lavoro per dimostrare di essere da Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Sfida stimolante, c'è tutto per tornare protagonisti in Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Cutolo: "Abbiamo una proprietà lungimirante. Vogliamo portare il club dove merita"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: gradito ritorno alla Torres. C'è mister Greco
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni: "Non ci aspettavamo di essere primi dopo 13 giornate"
Immagine news Serie C n.4 Lamazza: “Vicenza solido, ma otto punti non bastano per chiudere i conti”
Immagine news Serie C n.5 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Greco torna subito in campo: c'è da preparare lo scontro diretto con il Perugia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?