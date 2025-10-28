Ascoli, regge il muro bianconero. Solo tre club in Europa possono reggere il paragone
Continua l'avvio di stagione strepitoso dell'Ascoli di Francesco Tomei. Non solo è l'unica formazione imbattuta del Girone B di Serie C (record eguagliato solo dal Vicenza nel Girone A), ma il club bianconero detiene anche l'incredibile primato di soli due gol subiti in undici giornate.
Un rendimento, quello bianconero, che ha pochi eguali in Europa. A dirla tutta, solo una squadra, il Veria, formazione della Gamma Ethniki (terza serie del calcio ellenico), vanta un ruolino di marcia migliore, con zero gol al passivo, ma con sole sei gare di campionato in archivio.
Alla pari dell'Ascoli troviamo, sempre nello stesso campionato in Grecia, l'Iraklis Thermaikou con due reti subite (ancora in 6 gare) e il Porto nella Liga Portugal con due reti incassate in 9 match di campionato.
In Italia, infine, l'unico club che si avvicina a quanto fatto finora dal club marchigiano è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con 3 reti subite in 8 gare di campionato.