Ascoli, Milanese l'uomo del derby: "Voglio altre serate così, per la squadra e per i tifosi"

Con il suo gol, Tommaso Milanese ha regalato la vittoria al suo Ascoli nel derby contro la Sambenedettese. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di Sky:

“Decidere il derby per me è stata un’emozione incredibile. Sapevamo l’importanza della partita e quanto i tifosi ci tenessero. È stato veramente bello esultare con loro. Speriamo arrivino altre serate come questa, per me, per la squadra e per i tifosi.

Il girone è tosto, ci sono squadre forti. Sappiamo che possiamo dire la nostra, ci crediamo e daremo il massimo fino all’ultima giornata.

La gara di Coppa in casa della Sambenedettese? Mi aspetto un gran tifo, sappiamo che sarà una partita difficile. Andremo lì e cercheremo di fare la nostra miglior prestazione.”