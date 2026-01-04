Ufficiale Benevento, Iacoponi rientra e trova subito squadra: definito il prestito all'Heraclea

Si muove sul mercato il Benevento, per il momento piazzando un suo giovane talento reduce da una prima parte di stagione in prestito ad un altro club e bisognoso di una nuova sistemazione per giocare con continuità. Il profilo in questione è quello di Riccardo Iacoponi, di seguito la nota della società giallorossa: "Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Riccardo Iacoponi, rientrato dal prestito alla AC Prato, si trasferisce a titolo temporaneo alla Società ASD Heraclea Calcio. Il Club giallorosso augura a Riccardo un percorso ricco di crescita e soddisfazioni".

Nella prima parte di stagione, con la maglia del Prato, Iacoponi aveva totalizzato appena 5 presenze tra campionato di Serie D (per la precisione, nel Girone E) e Coppa Italia di categoria. Da gennaio fino a fine anno, invece, militerà in una squadra iscritta sempre alla quarta serie italiana ma nel Girone H.