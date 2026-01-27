Ufficiale
Campobasso, c'è il rinnovo per bomber Bifulco: ha rinnovato fino al 2028
Il Campobasso ha annunciato sui propri canali social il rinnovo fino al 2028 dell’esterno offensivo Alfredo Bifulco arrivato in rossoblù nel gennaio dello scorso anno dal Trapani. Il classe ‘97 dopo aver messo a segno tre reti in 18 presenze lo scorso anno, in quest’annata si è nettamente migliorato con già 10 gol segnati in 20 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C. Bifulco aveva un contratto in scadenza a fine stagione che ora sarà allungato di altri due anni.
