Bisoli: "Italiano bravissimo, io non c'entro niente con la A. Cagliari? Sta vincendo la scommessa"

Pierpaolo Bisoli è uno che ha allenato tanto in carriera, ma resta molto umile ed è onesto nel ricordare a Il Resto del Carlino quello che pensa di se stesso: "Non c'entro niente con la Serie A. Mi hanno dato una panchina tre volte e tre volte mi hanno esonerato: significa che non sono da Serie A".

Il tecnico però stravede per Italiano, che definisce "bravissimo" ed esalta ricordando il suo percorso e spiegando che vincere una Coppa Italia a Bologna era inimmaginabile fino a qualche anno fa. Per l'allenatore è sulla strada giusta per fare un'altra grande stagione e ricorda i tempi in cui seguiva le sue sedute e mostrava di avere già idee.

Un altro posto nel quale ha trascorso degli anni nel corso della sua carriera è Cagliari, squadra che in Serie A ha deciso di puntare su un giovane allenatore come Fabio Pisacane: "Hanno fatto una scommessa e la stanno vincendo". Per Bisoli la spinta dei tifosi è decisiva in Sardegna, ma il nostro calcio soffre ancora di problemi come i pochi italiani nelle rose dei club di Serie A e delle squadre Primavera. Una tendenza che è necessariamente da invertire nei prossimi anni per tornare a recitare un ruolo da protagonisti con la Nazionale.