Ufficiale Campobasso, nuova esperienza in Serie D per il giovane Lanza: giocherà con la Nissa

Il futuro del giovane difensore del Campobasso Matteo Lanza sarà in Serie D con la maglia della Nissa, club di Caltanissetta. In questa stagione il calciatore aveva collezionato due presenze con la maglia dei rossoblù fra i professionisti. Lo annuncia il club siciliano con una nota sui propri canali ufficiali:

"La Nissa F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matteo Lanza, terzino sinistro classe 2005, proveniente dal Campobasso (Serie C).

Cresciuto nei settori giovanili di Palermo (4 stagioni), Trapani, Licata ed Empoli, Lanza è un profilo giovane ma già strutturato, che ha maturato importanti esperienze nei campionati nazionali dilettantistici. Nelle sue precedenti stagioni in Serie D, il calciatore ha collezionato complessivamente 74 presenze ufficiali, mettendo a referto tre reti, distinguendosi per continuità di rendimento, spinta sulla fascia e affidabilità tattica.

Significativa la sua esperienza con il Licata dove ha avuto modo di dimostrare le sue qualità. Esterno difensivo mancino dotato di dinamismo, corsa e personalità, Matteo Lanza abbina qualità atletiche a una buona maturità calcistica nonostante la giovane età. Le sue caratteristiche lo rendono un elemento versatile e moderno, capace di interpretare entrambe le fasi di gioco. La società accoglie Matteo con entusiasmo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoscudata".