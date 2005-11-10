Tegola Cristante per la Roma. Napoli ko in amichevole, pari Milan: le top news delle 18

Si sta rivelando più seria del previsto la situazione di Bryan Cristante. Com'era già emerso nelle ultime ore il centrocampista della Roma è ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio, tanto che la sua presenza nella gara contro il Como in programma alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali era già impossibile. Ma c'è di più. Secondo quanto riportato da SkySport il problema all'articolazione sembra essere più serio delle attese e adesso anche la gara di Champions League contro il Real Madrid è da considerarsi a forte rischio.

1-1 tra Milan e Padova nella sgambata amichevole andata in scena quest'oggi, con le due squadre scese in campo stamani alle ore 11:30 a Milanello, in una sfida organizzata anche grazie alla presenza nella dirigenza biancoscudata dell'ex milanista Massimiliano Mirabelli, che ha avuto così modo di tornare nel centro sportivo del Diavolo.

Sconfitta nel test amichevole contro l'Avellino per il Napoli di Massimiliano Allegri, che perde 2-0 contro i Lupi dell'Irpinia: i due gol sono stati segnati entrambi nel corso della ripresa e portano le firme di Venturi e Di Maggio. Tanti assenti negli azzurri, con i soli Politano, Lucca, Neres, Contini, Beukema, Marin, Rrahmani e Badiashile tra i profili di prima squadra che erano disponibili.

Il miglior allenatore di Serie A in queste prime 5 giornate, secondo la Lega, è Massimiliano Alvini del Frosinone. Lo ha comunicato l'ente organizzatore del massimo campionato italiano, che gli ha attribuito il riconoscimento Philadelphia Coach of The Month.

Grande prova di orgoglio della Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, che supera 3-2 in rimonta l’Ucraina a Medulin, nella terza giornata del Gruppo A dell’Istria Youth Cup, in programma in Croazia fino al 6 ottobre.