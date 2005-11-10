Picerno, Pugliese: "Siamo una buona squadra, continuando così possiamo arrivare in alto"

Tra le squadra in rampa di lancio nel Girone C di Serie C, c'è sicuramente il Picerno, quarto in classifica e prossimo alla sfida contro la capolista Potenza, in quello che sarà un sentito derby.

Un punto della situazione, davanti alle telecamere di Sky Sport nel blocco televisivo dedicato alla terza serie, è stato fatto da Samuel Pugliese, quattro gol all'attivo da centrocampista: "Non me lo aspettavo di segnare già così tanti gol ma ci speravo, sono felice di questo inizio di stagione, ma ora si deve andare avanti e lavorare duro perché solo così si può fare qualcosa di buono. Non siamo stati poco brillanti nella gare perse, non ci ha girato qualcosa a cominciare dal risultato, ma siamo una buona squadra e continuando di questo passo possiamo arrivare in alto".

Nota conclusiva, al derby: "Ce la metteremo tutta per portare punti a casa e fare felici i tifosi del Picerno. Per la classifica la gara vale solo tre punti, ma i derby rimangono sempre derby".