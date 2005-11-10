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Salvai e Ivana Andres nell'undici ideale della 2ª giornata di Women's Champions League

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
ieri alle 17:55Calcio femminile
02.10.2026 17:55Calcio femminile
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la seconda giornata di Women’s Champions League, il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha comunicato le proprie scelte per la formazione ideale del turno con il solo Chelsea che conta due giocatrici presenti nell’undici. Per quanto riguarda l’Italia invece sono due le rappresentanti, entrambe in difesa: si tratta di Cecilia Salvai della Juventus e Ivana Andres dell’Inter.

Questa la formazione tipo della seconda giornata con il modulo 3-4-3: Hampton (Chelsea); Bronze (Chelsea), Salvai (Juventus), Ivana Andres (Inter); Graham Hansen (Barcellona), Stanway (Arsenal), Mateo (Paris FC), Hemp (Manchester City); Carusa (HB Koge), Harder (Bayern Monaco), Feller (Paris Saint-Germain)

Le motivazioni del Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA

Hannah Hampton (Chelsea)
Il portiere del Chelsea ha primeggiato nella statistica dei gol evitati con un valore di 1,02, risultando il miglior portiere della giornata. Ha dato il meglio di sé nel finale con una parata decisiva su Ada Hegerberg, che ha permesso alla squadra di mantenere la porta inviolata.

Lucy Bronze (Chelsea)
La fidata capitana del Chelsea ha dato l'esempio in trasferta contro l'OL Lione, aiutando la sua squadra a mantenere la coesione e a offrire un'ottima prestazione difensiva, culminata con la porta inviolata.
Cecilia Salvai (Juventus)
Leader eccezionale nel cuore della difesa della Juventus, Salvai si è distinta per interventi decisivi e intercetti che hanno messo in difficoltà Häcken. La capitana ha inoltre contribuito alla costruzione del gioco con la sua abilità nei passaggi.
Ivana Andres Sanz (Inter)
Il gol di Ivana all'ultimo minuto ha regalato all'Inter un punto contro l'Austria Vienna. La rete ha anche suggellato un'ottima prestazione difensiva del capitano, autore di otto respinte, tre intercetti e quattro duelli aerei vinti su sei.

Caroline Graham Hansen (Barcellona)
La dichiarazione di Graham Hansen di voler "godersi ogni momento di gioco in questo torneo" è stata confermata da una brillante prestazione individuale che ha contribuito in modo determinante alla netta vittoria del Barcellona contro la Roma, con una doppietta. 
Georgia Stanway (Arsenal)
L'impatto della centrocampista si è visto nei momenti decisivi del pareggio dell'Arsenal contro il Paris FC, dove ha messo a segno un gol e un assist. Più in generale, è stata fondamentale per il controllo della partita da parte delle ospiti grazie alle sue doti creative.
Clara Mateo (Paris FC)
La capitana del Paris FC ha segnato in contropiede dando il via alla rimonta contro l'Arsenal, superando il portiere con freddezza. Ha infuso spirito combattivo nella sua squadra, effettuando tre contrasti, recuperando otto palloni, fornendo due passaggi chiave e partecipando a 12 duelli. 
Lauren Hemp (Manchester City)
L'attaccante è stata una spina nel fianco costante per il Real Madrid nel pareggio per 1-1 a Manchester, mettendo in mostra la sua capacità offensiva. Oltre a creare occasioni, si è distinta per la sua qualità tecnica negli uno contro uno e per la sua abilità nei cross.

Kyra Carusa (HB Køge)
Il gol e l'assist dell'attaccante sono stati solo la punta dell'iceberg, a dimostrazione della sua capacità di prendere decisioni intelligenti e della costante minaccia che ha rappresentato per Servette. L'osservatore tecnico della UEFA ha elogiato la sua "grande influenza complessiva nei momenti chiave della partita".
Pernille Harder (Bayern Monaco)
Un'altra giocatrice che ha mostrato doti di leadership, l'attaccante del Bayern ha aggiustato la sua posizione per mettere pressione sulla difesa del Benfica, creando occasioni e venendo premiata con il secondo gol della sua squadra, il suo cinquantesimo nella competizione.
Naomie Feller (Paris Saint-Germain)
La centravanti è stata direttamente coinvolta in quattro gol contro l'OH Leuven, segnandone due e fornendo due assist. Feller ha effettuato inserimenti diretti e incisivi in ​​spazi pericolosi, sfruttando la sua velocità e accelerazione per superare le difensore negli uno contro uno.

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