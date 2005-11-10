Milan, Loftus-Cheek può lasciare a gennaio: mezza Premier League interessata

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe tornare ad essere in Premier League. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Milan ha offerto il centrocampista inglese a diversi club inglesi in vista di gennaio.

Il Milan apre alla cessione

Il contratto di Loftus-Cheek, 30 anni, scade a fine stagione e non sono ancora iniziati colloqui per il rinnovo. Nelle gerarchie rossonere il centrocampista è scivolato parecchio indietro e il club è disposto a valutare offerte.

La lista dei club contattati

Secondo la fonte, gli intermediari hanno sondato Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Sunderland e Fulham.