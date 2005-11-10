Milan, Loftus-Cheek può lasciare a gennaio: mezza Premier League interessata
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Luca Bargellini
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ieri alle 18:15Serie A
autore Luca Bargellini
02.10.2026 18:15Serie A
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Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe tornare ad essere in Premier League. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Milan ha offerto il centrocampista inglese a diversi club inglesi in vista di gennaio.
Il Milan apre alla cessione
Il contratto di Loftus-Cheek, 30 anni, scade a fine stagione e non sono ancora iniziati colloqui per il rinnovo. Nelle gerarchie rossonere il centrocampista è scivolato parecchio indietro e il club è disposto a valutare offerte.
La lista dei club contattati
Secondo la fonte, gli intermediari hanno sondato Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace, Nottingham Forest, Sunderland e Fulham.
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