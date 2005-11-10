Gelli: "All'inizio il Frosinone voleva tenermi. Poi ho colto l'occasione del Cesena"

“Inizialmente il Frosinone voleva tenermi in rosa e io ero felicissimo, poi sono cambiate un po' di cose e sono uscito dal progetto. Mi è dispiaciuto perché la Serie A non passa tutti i giorni, ma ho capito di poter cogliere un’opportunità nuova”. Il difensore del Cesena Jacopo Gelli torna così sull’estate vissuta dopo la promozione conquistata con i ciociari e sulla decisione di tornare a giocare in Serie B: “Avevo la chance di giocare maggiormente in B, di affermarmi e di confermarmi e così, quando il Cesena ha chiamato, ho impiegato meno di un minuto per dire sì e accettare la proposta. - prosegue Gelli al Corriereromagna.it - Sono arrivato in un momento d’emergenza e, da questo punto di vista, sono stato anche fortunato. Ma non mi sarei aspettato di cominciare così”.

Sul rapporto con il tecnico Diamanti

Gelli poi parla del rapporto con il tecnico Alessandro Diamanti che è alla sua prima esperienza da allenatore in prima squadra: “Con lui capisci che nel calcio contano anche lo spirito e il sorriso. Ci dice sempre che noi dobbiamo trascinare loro, riferendosi ai tifosi, e che dobbiamo giocare per divertirci e per far divertire. È un esempio per tutti”.

Sull’esperienza al Frosinone

Gelli infine parla della stagione scorsa quando il Frosinone conquistò la promozione pur non partendo fra le favorite: “In uno dei primi giorni di ritiro Alvini si presentò con un pezzo di carta e dei giornali dicendoci che nessuno ci conosceva e considerava. Siamo partiti a fari spenti, ma abbiamo trovato subito un’identità, che è stata determinante. Ogni settimana avevo sempre la sicurezza che, al sabato o alla domenica, non ci avrebbe mai battuto nessuno e infatti abbiamo perso pochissime partite”.