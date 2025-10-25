Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Dal Napoli campione d'Italia in carica, all'addio al Perugia in Serie C in poco più di un anno, questa la parabola di Mauro Meluso. Con uno scarno comunicato oggi il club umbro ha comunicato di aver risolto il contratto con l'ormai ex direttore dell'area tecnica.
E pensare che poco più di un anno fa Meluso era stato scelto da Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Il 12 luglio 2023, Meluso accettò l'eredità più pesante: diventare Direttore Sportivo del Napoli Campione d'Italia, subentrando a Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. L'anno in Serie A, segnato da una gestione tecnica e di mercato travagliata, si concluse a maggio 2024 con un'annata disastrosa e la sua uscita dal club.
A fine novembre 2024, la scelta di ripartire dal basso, accettando l'offerta del Perugia, in Serie C, con un contratto fino al 2027. La mossa doveva rappresentare un ritorno ad una dimensione più efficace, quella che lo aveva visto protagonista delle promozioni a Lecce e delle grandi annate con lo Spezia.
Invece, l'avventura si è conclusa bruscamente oggi, con la risoluzione del contratto. Il Perugia, nel frattempo, è scivolato nelle posizioni di coda del Girone B.
