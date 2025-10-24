Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:26Serie A
Gaetano Mocciaro

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Pisa 2-2. Le dichiarazioni dell'allenatore del club nerazzurro.

Mai soddisfatto durante la partita: qual è la sua analisi?
"Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola"

Coincidenza che MIlan soffre squadre con blocco basso?
"Non è questione di coincidenza: è questione di crescita e capire i momenti della partita. Una volta in vantaggio bisognava essere più lucidi e veloci"

Problema di atteggiamento o un merito del Pisa?
"Entrambe le cose. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare."

Cosa ti piace di più di questa squadra?
"Stasera i difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale"

Contatto Moreo-Gabbia sul secondo gol del Pisa...
"No, assolutamente. Una palla lunga in cui ci siamo fatti trovare impreparati indipendentemente dal fallo o meno. Non abbiamo perso, ed è positivo, allo stesso tempo ci servirà per migliorare"

