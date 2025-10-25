Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi

Le parole di Igor Tudor sul calendario della Juventus non hanno mancano di generare una replica, come prevedibile. "Se avessimo giocato con la Cremonese al posto del Milan saremmo primi", aveva dichiarato il tecnico croato alla vigilia della sfida con il Real Madrid, riaprendo una sua vecchia polemica con il calendario.

A rispondere, sollecitato sul tema, è stato Davide Nicola, allenatore della Cremonese, che in conferenza stampa ha scelto la via dell'eleganza: "Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Non mi presto a questi giochini, era una sua considerazione. È probabile che la Juventus possa fare punti con squadre che hanno obiettivi diversi. E poi mai dire mai. È il bello del calcio". I grigiorossi, del resto, hanno battuto proprio il Milan a San Siro, in apertura di campionato.

Ma le esternazioni di Tudor non hanno irritato solo gli avversari. Anche i vertici bianconeri avrebbero deciso di intervenire. Dopo un avvio in cui la comunicazione era stata un punto di forza, le ultime uscite pubbliche del tecnico non sarebbero state gradite dalla società, che pare essersi risolta a chiedere a Tudor di abbassare i toni e limitare gli sfoghi: "Con un altro calendario saremmo primi al 100%" non è del resto una dichiarazione in quello che un tempo si sarebbe definito stile Juventus.