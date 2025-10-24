Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
TUTTO mercato WEB
Vincenzo Vivarini, tecnico del Pescara, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la Virtus Entella.
Portieri: Desplanches, Profeta, Saio.
Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Corazza, La Barba, Corbo, Giannini, Gravillon.
Centrocampisti: Caligara, Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagazzo, Valzania, Graziani, Berardi.
Attaccanti: Di Nardo, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile