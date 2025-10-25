Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"

L'Empoli perde e non riesce a dare seguito al buon pareggio contro il Venezia. I toscani cadono al Braglia di Modena contro la capolista che vince 2-1. Ad aprire le marcature erano stati proprio gli ospiti con un grande gol, poi rimontato dal rigore di Gliozzi e dalla testata di Tonoli. Un risultato deludente che tiene gli azzurri fermi a 10 punti in classifica, ancora lontani dalla zona playoff. Al termine della sfida il tecnico Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Di seguito le sue parole:

"Peccato perché avevamo fatto bene nel primo tempo, i ragazzi sono stati bravi, più coraggiosi nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo fatto quello che avremmo dovuto. Poi sono venute fuori le qualità nel Modena, noi siamo calati un pochino, dobbiamo lavorare per migliorare questo. Siamo giovani e dobbiamo fare esperienza, non possiamo concedere l'episodio del rigore, ma non nell'episodio in sè, abbiamo palla noi al 45' alla bandierina e dobbiamo fare scelte diverse. Ma non condanno nessuno, dobbiamo prendere anche gli errori e migliorarli. Anche sul secondo gol eravamo in marcatura ma non voglio colpevolizzare nessuno, dobbiamo crescere. Quello che mi dispiace è che nella ripresa non abbiamo messo l'incoscienza della giovane età che spesso paghiamo, invece abbiamo giocato con il freno a mano in alcune situazioni, non siamo stati coraggiosi nel secondo tempo. È vero che il Modena è cresciuto però noi abbiamo giocatori che possono vincere duelli e devono vincerli, siamo andati indietro quando dovevamo andare in avanti, con e senza palla. Oggi potevamo fare meglio a sinistra, non siamo stati coraggiosi, dobbiamo andare in avanti quando ce lo permettono. Loro sono bravi a giocare dal portiere, devi essere bravo a limitare questo, a volte non siamo scappati bene. Ignacchiti è entrato bene, ma in quella zona dovevamo spingere di più e me lo aspetto perché abbiamo le qualità per farlo. Ceesay? È un giocatore che può crescere, ha delle doti importanti e bisogna metterlo nelle condizioni di valorizzare le sue qualità. Ha fatto una buona partita, peccato che sia uscito per un problema, credo sia muscolare ma non lo so. Lo valuteremo tra domani e dopodomani".

Fonte: Pianetaempoli.it