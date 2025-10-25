Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
TUTTO mercato WEB
Con il 2-2 raccolto a San Siro contro il Milan, il Pisa scrive un piccolo capitolo della propria storia. Infatti, era successo soltanto in altre due occasioni che i toscani rimanessero imbattuti contro i rossoneri in Serie A: nel dicembre del 1983, quando le due compagini pareggiarono 0-0 all'Arena Garibaldi e nel gennaio del 1989, quando il risultato che maturò fu il medesimo, ma a San Siro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile