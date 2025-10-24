Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"

Il Modena vince e si tiene la testa della classifica di B. I canarini battono 2-1 l'Empoli con le reti di Gliozzi e Tonoli e si portano momentaneamente a +5 sul Palermo, impegnato domani a Catanzaro. Una vittoria voluta e trovata con grande caparbietà dopo un avvio difficile, grazie ad una reazione da grande squadra, da capolista. Al termine del match il tecnico Andrea Sottil è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Di seguito le sue parole:

“Bellissime emozioni in una grande serata, complimenti ancora una volta ai ragazzi, autori di una grandissima partita. Siamo andati sotto per una scivolata e la bravura di Ceesay, però il campo dice che l’abbiamo vinta con merito, è una rimonta costruita con grande lucidità e gioco, senza subire nulla, complimenti e avanti per questa strada. Era un crescendo continuo, questa squadra macina gioco. Concediamo pochissimo, siamo alti e presenti dentro l'area. Sono molto soddisfatto dei ragazzi. Stasera ci godiamo la vittoria e da domani, come sempre abbiamo fatto, l’obiettivo è la Reggiana“.

Fonte: Modenacalcio.com