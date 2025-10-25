Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"

L’Inter arriva al big match di Napoli col sorriso, forte di sette vittorie consecutive, nonostante l’assenza di Marcus Thuram, che si rivedrà solo in panchina a Verona. Cristian Chivu, però, non si fa ingannare dal diverso momento rispetto alla squadra di Conte: "Quello che è accaduto c’entra poco. Affrontiamo la squadra campione d'Italia e le ambizioni sono altissime. Sarà una partita combattuta e tutte vorranno portare a casa il risultato".

Nel corso della conferenza stampa andata in scena ad Appiano Gentile alla viglia, l’allenatore romeno si è soffermato anche sulla scelta di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori: "Il giorno di risposo è normale. Veniamo da un periodo in cui tanti non sono nemmeno rientrati a casa, abbiamo fatto le cinque del mattino e anche in Belgio non siamo potuti rientrare dopo la fine della partita. Mi sembrava giusto concedere una giornata insieme alle loro famiglie e ai bimbi. Mi fido della loro professionalità e responsabilità. Siccome si gioca tanto a volte è difficile fare allenamenti e preparare la partita. Giusto che loro abbiano riposo".

Spazio anche a qualche considerazione su Milan-Como, che ha incassato oggi l’ok della Federcalcio australiana alla disputa a Perth: “Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie. Poi non sta a me giudicare perché non mi capita in questo caso. Io sono andato a Bengasi e siamo professionisti. Sta poi ad un allenatore e ad una società a gestire risorse ed energie. Magari impareremo a fare e a dare maggiore riposo". Ci sono, però, delle differenze.