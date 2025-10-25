Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c'è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l'idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic

Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il momento non è certo dei migliori e per la Juventus è giunto il tempo di una svolta. Il successo manca ormai dalla partita contro l’Inter, dal 13 settembre. Da li in poi poi sono arrivati 5 pareggi e 2 sconfitte tra campionato e Coppa. È chiaro che tutti si aspettavano qualcosa in più, anche da Tudor. Il tecnico non è in discussione ma adesso dovrà trovare una soluzione, anche perché l’obiettivo minimo stagionale resta la Champions League. Adesso arriva un’altra partita fondamentale come quella contro la Lazio. È evidente che serva un successo per ripartire. Se le cose non dovessero cambiare la società potrebbe cominciare a fare delle riflessioni. Sostituirlo nel caso non sarebbe facile. Gli allenatori a oggi disponibili sono Spalletti, Mancini per quanto riguarda quelli più esperti, poi tra i giovani c’è Palladino. La Juventus però ha fiducia che Tudor possa risolvere la situazione. Detto questo, in casa bianconera su continua a pensare anche al mercato di gennaio dove la priorità resta il laterale dj fascia destra. La Juventus sta riflettendo su varie opzioni . Dopo Guerreiro e Molina (che resta la pista più semplice e probabile) ci sono anche altre ipotesi al vaglio. Un altro giocatore che piace molto è Clauss del Marsiglia. Tudor lo conosce bene per averlo già allenato in Francia. E poi c’è Jorda Teze, che nel Monaco si sta segnalando per le sue grandi qualità, fisiche e tecniche. È il classico esterno a tutta fascia, che però ha anche una versilità tattica importante, nel senso che può essere impiegato pure da difensore centrale.

E per la Juventus può essere un’ottima soluzione, anche in virtù dell’infortunio di Bremer. Intanto per quanto riguarda le uscite è sempre da monitorare il futuro di McKennie, che continua a piacere alla Roma.
Diversa la situazione is Milan. Il lavoro di Allegri è sotto gli occhi di tutti e probabilmente Modric, a parte, il suo arrivo è stato il miglior acquisto della società.I risultati gli stanno dando ragione. La squadra è cresciuta tanto, anche se restano dei nodi da sciogliere per l’immediato futuro. Uno di questi è rappresentato da Maignan. La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore. E tra le varie opzioni c’è anche quella di Suzuki. Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma. Sul fronte della difesa la ricerca continua. La società rossonera valuta anche possibili parametri zero, ovvero giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella lunga lista va sicuramente aggiunto anche Demiral, attualmente in forza all’Al-Ahli. Tra le possibili occasioni c’è anche Upamecano del Bayern Monaco, che piace anche l’Inter.
È a proposito dei nerazzurri se gli obiettivi per l’anno prossimo sono un portiere e un difensore la società negli ultimi tempi sta seguendo con grande interesse Luka Sucic (cugino di Petar) centrocampista molto talentuoso classe 2002 della Real Sociedad, in ascesa nel panorama europeo. Su di lui ci sono già diversi club europei. Anche la Juventus da tempo è sulle sue tracce.

Editoriale di Niccolò Ceccarini
