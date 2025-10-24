Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Paolo Bianco, tecnico del Monza, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la Reggiana:
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Domanico, Carboni
Centrocampisti: Azzi, Obiang, Sardo, Zeroli, Colombo, Ciurria, Colpani, Pessina
Attaccanti: Maric, Caprari, Keita, Mota Carvalho
