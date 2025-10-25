Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Zachary Athekame, autore del gol del pareggio nel recupero che ha permesso al Milan di strappare un 2-2 contro il Pisa, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport.
Sulla prestazione e il risultato.
"Ovviamente sono deluso dal pareggio. Volevamo conquistare i tre punti, soprattutto davanti al nostro pubblico, e non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Adesso dobbiamo concentrarci sul lavoro per migliorare".
Sugli impegni futuri.
"Non possiamo fermarci a questo risultato, davanti a noi ci aspettano due gare molto importanti e dobbiamo affrontarle con la giusta determinazione".
